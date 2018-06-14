Подросток погиб при падении в ванной в Набережных Челнах

В Набережных Челнах 12-летний мальчик упал в ванной. От полученных травм подросток скончался до прибытия скорой помощи.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий, трагедия произошла 13 июня в Автограде. 12-летний школьник поскользнулся в ванной и упал. При падении подросток получил серьезные травмы, сообщает ИА «Татар-информ».

Родители мальчика незамедлительно вызвали скорую помощь, но прибывшие медики констатировали гибель ребенка.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.