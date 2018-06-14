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Редкая утка пеганка замечена в Подмосковье

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В Московской области специалисты заметили утку пеганку, которая считается большой редкостью и занесена в Красную книгу России. Птицу видели в Яхромской пойме.

Ее обнаружили сотрудники заказника «Журавлиная родина». Они рассказали, что в последнее время в заказнике увеличивается число гнездящихся пернатых. Так, недавно здесь видели токующую выпь и чомг, внесенных в Красную книгу.

Как отмечает портал «Подмосковье сегодня», утки пеганки очень доверчивые, к ним можно приблизиться практически вплотную. Из-за браконьеров численность этих птиц стремительно сокращается.

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