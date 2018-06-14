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Челябинск подготовится к саммитам ШОС и БРИКС с учетом зарубежного опыта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в ходе поездки в Китай, состоявшейся 9–10 июня, провел ряд встреч, посвященных вопросам организации крупнейших международных саммитов. По его словам, при подготовке саммитов ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, будет учитываться зарубежный опыт.

«Мы ставили перед собой цель изучить опыт подготовки и проведения саммитов ШОС. В ходе общения с зарубежными коллегами мы узнали много интересного и полезного. Многое заставляет переосмыслить даже то, что мы сейчас делаем. Будем работать с этой информацией», — приводятся слова Дубровского в пресс-релизе, поступившем iz.ru.

Отмечается, что с практической точки зрения важное значение имела встреча с президентом China Railway Group Ltd Чжан Цзунъянем. На ней обсуждались перспективы участия компании в строительстве Уральской высокоскоростной магистрали. Она, как ожидается, позволит использовать инфраструктурное наследие саммитов ШОС и БРИКС-2020 в Челябинске для обеспечения заявки России на проведение Всемирной выставки ЭКСПО в Екатеринбурге в 2025 году.

В 2018 году саммит ШОС проходил в китайском Циндао с 9 по 10 июня. По его итогам была принята декларация, состоящая из 17 документов. Они касаются экономического и туристического сотрудничества между странами, борьбы с терроризмом, наркотиками, эпидемиями и загрязнением окружающей среды. В следующем году мероприятие примет Киргизия.

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