Большая птичья перепись прошла в Орловской области в рамках создания ежегодника «Фауна и население птиц Европейской России». Ежегодник опубликован на сайте Зоологического музея.

Как сообщает пресс-служба «Русского общества сохранения и изучения птиц», 2017 год стал последним для сбора материалов для Атласа гнездящихся птиц Европы. От Орловской области в него попали два квадрата размером 50х50 км. В каждом из квадратов было зафиксировано 289 видов птиц, сообщает InfoOrel.ru.

Наблюдения за птицами на территории Орловской области велись на протяжении 11 лет, с 2007 по 2017 годы.

Организационный комитет по созданию общеевропейского атласа птиц закончил сбор данных ото всех европейских стран. Исключение было сделано только для России из-за ее большой территории, которая занимает почти 40% площади Европы. Часть неизученных квадратов будет обследована в 2018 году.