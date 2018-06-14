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Операции по замене коленного сустава начали делать в Брянске

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Врачи городской больницы № 1 в Брянске провели первую операцию по замене коленного сустава. Она считается уникальной, поскольку в области еще никто не делал подобного. Жителям приходилось ездить в Москву, Санкт-Петербург и Смоленск.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», брянских врачей консультировали коллеги из ведущих медучреждений России. Операция прошла успешно.

До конца 2018 года медики должны будут провести еще 20 таких оперативных вмешательств в рамках федеральной программы по предоставлению квот на оказание бесплатной высокотехнологичной медпомощи.

Агентство уточняет, что, согласно статистике, в подобной операции нуждается каждый десятый больной, имеющий проблемы с коленными суставами, поскольку другими методами улучшить самочувствие невозможно.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что тюменским медикам удалось провести уникальную операцию на мозге девятимесячного младенца. Ребенку удалили две опухоли.

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