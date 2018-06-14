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Помпео назвал условие для снятия санкций с КНДР

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Фото: ТАSS/Zuma/Michael Brochstein
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Вашингтон не станет ослаблять санкции против Северной Кореи до полной денуклеаризации полуострова. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой МИД Японии Таро Коно в Сеуле.

Он отметил, что на саммите США–КНДР в Сингапуре американский лидер Дональд Трамп ясно дал понять, что снижение ограничительных мер будет следовать после завершения денуклеаризации Корейского полуострова.

Операция Ын
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«Мы намерены добиться полной денуклеаризации, только за этим последует снятие санкций», — цитирует Reuters Помпео.

Вместе с тем глава Госдепартамента отметил, что ядерное разоружение Пхеньяна будет «непростым процессом». В свою очередь, лидер Южной Кореи отметил, что эти меры позволят избежать угрозы войны, ядерного оружия и баллистических ракет.

Ранее в ходе визита в Сеул госсекретарь сообщил о планах достичь разоружения Корейского полуострова за 2,5 года. 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам встречи Пхеньян обязался отказаться от ядерного оружия взамен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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