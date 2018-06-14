Новые граффити появятся к ЧМ-2018 в Казани

Новые граффити, в том числе с изображением легендарного советского футболиста Игоря Нетто, появятся к чемпионату мира по футболу в Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Граффити с изображением Игоря Нетто планируют разместить на доме 58 по улице Сигбата Хакима. Помимо этого, будет размещен еще один паблик-арт с изображением сборной мира на набережной Булака, сообщает ProKazan.ru.

Также на стене здания по адресу: улица Галиаскара Камала, 2 появятся бытовые картины из жизни горожан.

Как рассказала заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела городского дизайна, главный художник города Жанна Белицкая, управление относится к подобному опыту очень положительно. Каждый год в городском пространстве реализуются новые идеи. Также работы очень привлекают туристов.