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Новые граффити появятся к ЧМ-2018 в Казани

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Новые граффити, в том числе с изображением легендарного советского футболиста Игоря Нетто, появятся к чемпионату мира по футболу в Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Граффити с изображением Игоря Нетто планируют разместить на доме 58 по улице Сигбата Хакима. Помимо этого, будет размещен еще один паблик-арт с изображением сборной мира на набережной Булака, сообщает ProKazan.ru.

Также на стене здания по адресу: улица Галиаскара Камала, 2 появятся бытовые картины из жизни горожан.

Как рассказала заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства, начальник отдела городского дизайна, главный художник города Жанна Белицкая, управление относится к подобному опыту очень положительно. Каждый год в городском пространстве реализуются новые идеи. Также работы очень привлекают туристов.

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