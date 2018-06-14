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Навигация началась в восьми районах Якутии

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В Якутии навигация открыта с 13 июня в Верхнеколымском, Среднеколымском, Абыйском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Жиганском и Оленекском районах. Региональная инспекция по маломерным судам напоминает гражданам о правилах эксплуатации маломерных судов. В частности, плавсредство должно быть укомплектовано согласно нормам. Судоводителям маломерных судов нужно позаботиться о наличии удостоверения и судового билета. 

Особое внимание следует обратить на наличие спасательных средств. При движении на маломерном судне все лица, находящиеся на нем, должны быть в спасательных жилетах, перед посадкой пассажиров в обязательном порядке необходимо провести инструктаж по правилам поведения на борту судна, сообщает ИА YakutiaMedia

Ранее стало известно, что в Новосибирске создают электронную навигационную карту реки Обь и ее притоков. На ней будут отражены все мели, она должна спасать от столкновений судов, поможет капитанам ориентироваться при плохой видимости. Для этого специалисты переведут в цифровой формат бумажные локации.

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