Навигация началась в восьми районах Якутии

В Якутии навигация открыта с 13 июня в Верхнеколымском, Среднеколымском, Абыйском, Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Жиганском и Оленекском районах. Региональная инспекция по маломерным судам напоминает гражданам о правилах эксплуатации маломерных судов. В частности, плавсредство должно быть укомплектовано согласно нормам. Судоводителям маломерных судов нужно позаботиться о наличии удостоверения и судового билета.

Особое внимание следует обратить на наличие спасательных средств. При движении на маломерном судне все лица, находящиеся на нем, должны быть в спасательных жилетах, перед посадкой пассажиров в обязательном порядке необходимо провести инструктаж по правилам поведения на борту судна, сообщает ИА YakutiaMedia.

Ранее стало известно, что в Новосибирске создают электронную навигационную карту реки Обь и ее притоков. На ней будут отражены все мели, она должна спасать от столкновений судов, поможет капитанам ориентироваться при плохой видимости. Для этого специалисты переведут в цифровой формат бумажные локации.



