Активных участников электронного голосования в Липецке наградят ножами

В Липецке запускается электронный референдум «Открытый Липецк». Соответствующее положение утвердил глава городской администрации. В частности, в документе подробно прописывается система премирования за участие в работе ресурса.

Как уточняет GOROD48, цель городских властей на этот год — увеличение числа участников референдума до 4 тыс. человек. Призы получат 222 самых активных.

Так, за регистрацию на портале положено 10 баллов, за ежедневное посещение — 3 балла, за участие в социологических исследованиях — от 5 до 20 баллов, за каждый репост информации о сайте в социальных сетях — 1 балл.

В зависимости от количества набранных очков будут раздаваться призы. К примеру, за 300 баллов можно получить билет в музей, за 630 баллов — абонемент в бассейн, за 700 — билет в театр или нож, а за 960 — зонт.

Уточняется, что на реализацию проекта «Открытый Липецк» выделено 300 тыс. рублей. Из этой суммы половина будет потрачена на сувенирную продукцию.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Москве презентовали единый читательский билет в новом дизайне. Его выбрали участники проекта «Активный гражданин» путем голосования.