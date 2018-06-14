Порядка 1,5 млн рублей похитили из банкомата под Нижним Тагилом

Группа неизвестных лиц взломала банкомат в поселке Висим Горноуральского городского округа и похитила из него предположительно 1,5 млн рублей.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июня в больнице поселка, где был размещен банкомат. Группа неизвестных лиц взломала банкомат предположительно при помощи болгарки и похитила денежные средства. Точный ущерб устанавливается, сообщает ТагилСити.Ру.

По словам сотрудников больницы, ранее в банкомат завезли 1,5 млн рублей. Какой остаток находился в терминале в момент похищения, точно не известно, так как банкоматом пользуются сотрудники больницы, соседнего детского сада и местные жители.

Как сообщили в пресс-службе банка УБРиР, банкомат был застрахован. Правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и поиску виновных. Банк оказывает следствию необходимую помощь.