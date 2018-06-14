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Жена главы Серпуховского района сняла обыск у него дома на видео

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Обыски в коттедже главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, которые прошли 13 июня, проводили несколько десятков человек.

Как рассказала супруга чиновника Юлия Шестун, силовики проникли в дом через окна нижнего этажа, передает РБК

Видеозапись обыска опубликована на странице Шестун в Facebook.

По ее словам, из разговоров силовиков следовало, что в обысках участвуют оперативники ФСБ.

Шестун отметила, что сама не слышала, как ее мужу зачитывали постановление об обыске. «Уже потом я с ним говорила, и он сказал, что возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий)», — отметила она, добавив, что уголовное дело связано с предоставлением земельных участков в 2008 году.

Шестун был задержан 13 июня в рамках расследования уголовного дела. Сообщалось, что ему вменяется превышение должностных полномочий по эпизоду 2013 года.

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