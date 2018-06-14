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Водитель «УАЗ» пострадал в столкновении с поездом в Алтайском крае

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Поезд переехал автомобиль «УАЗ» на железнодорожном перегоне в Алтайском крае. Водитель машины доставлен в больницу.

По данным очевидцев, автомобиль выехал на железнодорожный переезд в нарушение правил дорожного движения. В итоге «УАЗ» оказался смят грузовым поездом. Водитель с травмами госпитализирован. На движение пассажирских поездов авария никак не повлияла, уточняет сайт altapress.ru.

Как сообщал портал iz.ru, в Орловской области 10 июня столкнулись автобус и грузовой поезд. Четыре человека погибли, еще 12 человек получили травмы. По данным на 13 июня, девять пострадавших оставались в больницах, четверо из них в реанимации.

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