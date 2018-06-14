Прямой эфир

Соревнования по гольфу провели на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дальневосточный турнир по гольфу прошел на Сахалине. Из иногородних спортсменов приехал только москвич Александр Кочетков, директор Ассоциации гольфа России. При этом в соревнованиях участвовали иностранные граждане — сотрудники нефтегазовых компаний, работающих в Сахалинской области.

Поле для гольфа обустроено по всем международным стандартам и правилам. Поверхность выложена ровным слоем торфа и засеяна специальной травой, есть несколько прудов, сложная дренажная система исключает заболоченность почвы и обеспечивает необходимое количество воды в водоемах для полива, сообщает ИА SakhalinMedia.

Гольф — спортивная игра, в которой отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, пытаясь пройти отведенную дистанцию за минимальное число ударов. Считается, что гольф зародился в Шотландии и был изобретен пастухами, которые с помощью посохов (будущих клюшек) загоняли камни в кроличьи норы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На территории гольф-клуба Трампа произошла стрельба
Прогулку гигантского аллигатора по полю для гольфа засняли на видео

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017