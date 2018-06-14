Соревнования по гольфу провели на Сахалине

Дальневосточный турнир по гольфу прошел на Сахалине. Из иногородних спортсменов приехал только москвич Александр Кочетков, директор Ассоциации гольфа России. При этом в соревнованиях участвовали иностранные граждане — сотрудники нефтегазовых компаний, работающих в Сахалинской области.

Поле для гольфа обустроено по всем международным стандартам и правилам. Поверхность выложена ровным слоем торфа и засеяна специальной травой, есть несколько прудов, сложная дренажная система исключает заболоченность почвы и обеспечивает необходимое количество воды в водоемах для полива, сообщает ИА SakhalinMedia.

Гольф — спортивная игра, в которой отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, пытаясь пройти отведенную дистанцию за минимальное число ударов. Считается, что гольф зародился в Шотландии и был изобретен пастухами, которые с помощью посохов (будущих клюшек) загоняли камни в кроличьи норы.