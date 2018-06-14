Хабаровским школьникам предлагают написать книги

В Хабаровске завтра, 15 июня, будет представлен проект «Всероссийская школьная летопись». Он станет продолжением другого проекта — «Живая классика», конкурса юных чтецов.

Увлеченным чтением ребятам предложат попробовать себя в роли писателей: под руководством учителя создать и издать книгу своего класса. Из произведений будут сформированы летописи школы, а из них, в свою очередь, создадут «Всероссийскую школьную летопись».

Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», три экземпляра книги каждого класса будут бесплатно изданы. Один станет частью школьной летописи, второй поступит в Российскую книжную палату, а третий — в Российскую государственную детскую библиотеку.

В книгу войдут литературные эссе, фотографии из личных альбомов школьников, скриншоты смс-сообщений, рисунки, записи в дневниках и фото профилей в соцсетях.

Акция «Всероссийская школьная летопись» будет реализована на грант президента РФ. Ее цель — объединение школьников на основании общего интереса и раскрытие творческих способностей каждого из них, сообщает агентство.

«Живая классика» — литературный конкурс чтецов для детей от 10 до 17 лет. Он проводится с 2011 года.

В День защиты детей на Красной площади в Москве состоялся суперфинал всероссийского конкурса. На него приехали победители финала, который прошел в «Артеке». Они представляли Калужскую, Московскую, Новгородскую, Самарскую, Тюменскую и Мурманскую области, а также Краснодарский край, Севастополь и Дагестан.