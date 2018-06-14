Прямой эфир

Хабаровским школьникам предлагают написать книги

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске завтра, 15 июня, будет представлен проект «Всероссийская школьная летопись». Он станет продолжением другого проекта — «Живая классика», конкурса юных чтецов.

Увлеченным чтением ребятам предложат попробовать себя в роли писателей: под руководством учителя создать и издать книгу своего класса. Из произведений будут сформированы летописи школы, а из них, в свою очередь, создадут «Всероссийскую школьную летопись».

Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», три экземпляра книги каждого класса будут бесплатно изданы. Один станет частью школьной летописи, второй поступит в Российскую книжную палату, а третий — в Российскую государственную детскую библиотеку.

В книгу войдут литературные эссе, фотографии из личных альбомов школьников, скриншоты смс-сообщений, рисунки, записи в дневниках и фото профилей в соцсетях.

Акция «Всероссийская школьная летопись» будет реализована на грант президента РФ. Ее цель — объединение школьников на основании общего интереса и раскрытие творческих способностей каждого из них, сообщает агентство.

«Живая классика» — литературный конкурс чтецов для детей от 10 до 17 лет. Он проводится с 2011 года.

В День защиты детей на Красной площади в Москве состоялся суперфинал всероссийского конкурса. На него приехали победители финала, который прошел в «Артеке». Они представляли Калужскую, Московскую, Новгородскую, Самарскую, Тюменскую и Мурманскую области, а также Краснодарский край, Севастополь и Дагестан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые популярные книги московских библиотек
Презентация книги «Известия. История века» прошла на Пушкинской площади

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017