Прямой эфир

Футбольный чемпионат среди морских свинок проводят в зоопарке Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свой футбольный чемпионат решили организовать в зоопарке в Ижевске, Удмуртская Республика. Игроками выступают морские свинки.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, первый матч турнира состоялся в среду, 13 июня. На специально оборудованном поле встретились две команды начинающих «спортсменов». Команда бело-черных «Реал-Грызун» встретилась с рыжими соперниками команды «СвинкаЧемпион», сообщает ИА «Сусанин».

Специально к чемпионату было сооружено футбольное поле для морских свинок. На нем установили ворота для каждой из команд, скамейки запасных, нанесли разметку.

«Стадион» станет для животных выгульным вольером. Морские свинки будут выпускаться на поле при условии установившейся температуры воздуха выше +18 градусов. То есть подобные командные игры планируют проводить всё лето.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В зоопарке Удмуртии родились пять полярных волчат
Домашняя кошка выкормила рысенка в приморском зоопарке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017