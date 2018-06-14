Футбольный чемпионат среди морских свинок проводят в зоопарке Удмуртии

Свой футбольный чемпионат решили организовать в зоопарке в Ижевске, Удмуртская Республика. Игроками выступают морские свинки.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, первый матч турнира состоялся в среду, 13 июня. На специально оборудованном поле встретились две команды начинающих «спортсменов». Команда бело-черных «Реал-Грызун» встретилась с рыжими соперниками команды «СвинкаЧемпион», сообщает ИА «Сусанин».

Специально к чемпионату было сооружено футбольное поле для морских свинок. На нем установили ворота для каждой из команд, скамейки запасных, нанесли разметку.

«Стадион» станет для животных выгульным вольером. Морские свинки будут выпускаться на поле при условии установившейся температуры воздуха выше +18 градусов. То есть подобные командные игры планируют проводить всё лето.