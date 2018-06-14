Мемориал в честь погибших в Сирии медсестер открыли в Биробиджане

Мемориал памяти медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших в Сирийской Арабской Республике, установили возле военного госпиталя в Биробиджане. В церемонии открытия приняли участие родные и близкие медиков, коллеги, военнослужащие Биробиджанского гарнизона, руководители города и области.

Средства на изготовление памятника собирали всем миром с мая 2017 года, отмечает ИА ЕАОMedia. По словам начальника филиала №3 301 военно-клинического госпиталя майора Андрея Черенкова, шесть военнослужащих Медицинского отряда особого назначения (МОСН) перечислили свои премии на создание монумента.

Напомним, медсестры погибли 5 декабря 2016 года в результате артиллерийского обстрела боевиками медицинского городка мобильного госпиталя Минобороны в сирийском Алеппо, куда сержанты Дураченко и Михайлова прибыли 30 ноября прошлого года. Это была их вторая командировка Сирию в 2016 году, до этого женщины отработали три месяца в стране и вернулись домой. У обеих женщин остались дети: 19-летняя дочь-студентка у Надежды и 15-летний сын-школьник у Галины. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил погибших медсестер орденом Мужества.