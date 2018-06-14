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Еще один вице-премьер Якутии освобожден от должности

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Врио главы Якутии Айсен Николаев отправил в отставку еще одного вице-премьера республики. Своей должности лишился Михаил Гуляев. Указ опубликован на официальном сайте администрации главы региона.

Как написал Николаев на своей странице в Facebook, сейчас в команде правительства нужны люди, которые могут работать быстро и эффективно.

«Менять состав правительства необходимо, поскольку масштаб проблем и дефицит времени требует незамедлительных управленческих решений», — цитирует ИА SakhaNews пост руководителя региона.

Отметим, накануне Николаев отправил в отставку трех вице-премьеров республики: Михаила Осипова, Петра Алексеева и Алексея Дьячковского.

Портал iz.ru сообщал, что 28 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Егора Борисова с поста главы Якутии. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен мэр Якутска Айсен Николаев.

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