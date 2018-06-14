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Мать хабаровского школьника судится с гимназией из-за отравления сына

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Жительница Хабаровска подала в суд на администрацию городской гимназии из-за отравления сына. Елена Воробьева требует компенсации морального вреда в 150 тыс. рублей, поскольку уверена, что ребенок подхватил кишечную инфекцию, питаясь в учебном заведении.

Руководство гимназии обвинения в свой адрес опровергает, заявляя, что ученик не мог купить обед в школьной столовой, поскольку у него не было средств на электронном кошельке. Мальчик в свою очередь говорит, что просил расплатиться за него своего товарища, сообщает Vostokmedia.

Напомним, массовое отравление учащихся гимназии № 3 произошло в Хабаровске в январе. Общее количество детей и взрослых, которые подхватили норовирус, составило 113 человек. По некоторым данным, впоследствии эта цифра немного возросла.

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