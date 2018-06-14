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Противопожарный режим ввели в Ставропольском крае

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Особый противопожарный режим ввели на территории Ставропольского края. Во время действия режима запрещено жечь костры, а также посещать лес. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Во время действия режима жителям запрещается гулять в лесу и разводить костры. За нарушение запрета предусматривается административная ответственность и наложение штрафа, сообщает NewsTracker.

Подобные меры связаны с завершением сезона дождей на территории края и установившейся летней погодой. Например сегодня, 14 мая, температура может подняться до +27 градусов, а завтра до +35 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

6 июня подобный запрет на нахождение граждан на территории лесов был отменен в 16 районах Новгородской области. Он действовал с 1 июня и был снят в связи со снижением пожарной опасности.

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