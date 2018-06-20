Банкам нужно создать резервы по проблемным активам на 500 млрд рублей

Российским банкам в 2018–2019 годах нужно досоздать резервы по проблемным активам на 500 млрд рублей, при этом большая их часть сконцентрирована в организациях из топ-50, рассказали «Известиям» в рейтинговом агентстве АКРА. По мнению экспертов, поддержку банкам может оказать государство, а акционеры будут делать это неохотно из-за снижения инвестиционного интереса к банковскому сектору. Это может привести к санации отдельных финансовых организаций.

В ближайшие полтора года российским банкам потребуется досоздать резервы по проблемным активам на сумму около 500 млрд рублей, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) «Оздоровление банковского сектора не обойдется без внешних вливаний от государства». Как пояснила «Известиям» заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова, проблемные активы распределены по всей банковской системе, но большая их часть сконцентрирована в учреждениях из топ-50. Их список — закрытая информация.

— Речь идет как о кредитах компаниям с неустойчивым финансовым положением, так и о займах структурам, прямо или косвенно связанным с акционерами. Кроме того, серьезную угрозу также представляют непрофильные активы, находящиеся на балансах банков, — пояснила она.

В 2017 году Центробанк ввел новый механизм санации финансовых организаций — через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Тогда на санацию отправились сразу три крупных банковских группы — «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. Регулятор докапитализировал их на более чем 750 млрд рублей. По данным ЦБ, в прошлом году банки досоздали резервы на 1,43 трлн рублей — на 769 млрд рублей больше, чем в 2016 году.

Во время санации был выявлен большой объем проблемных активов, по которым создали дополнительные резервы: в результате в секторе образовался чистый убыток в размере около 300 млрд рублей по МСФО, отмечается в исследовании АКРА. По мнению аналитиков агентства, это продолжит оказывать негативный эффект на банковскую систему на горизонте двух лет, но уже в меньших объемах.

Советник гендиректора «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов полагает, что досоздание резервов в таком объеме посильно для системы в целом, но для отдельных банков это может закончиться потерей капитала и отзывом лицензии. Это в итоге может быть очень болезненно для их клиентов – юридических лиц, считает эксперт.

Инвестиционный интерес к банковскому сектору падает, а значит, акционеры будут неохотно спасать свои банки, полагает Ирина Носова. Поэтому значительную роль в оздоровлении сектора вновь будет играть государство, и, скорее всего, через ФКБС, отметила она.

На фоне санации доля государства в активах банковского сектора в прошлом году выросла с 59,1% до 63,1%, отмечается в материалах ЦБ. Регулятор стал акционером «ФК Открытие», Бинбанка и других организаций, входивших с ними в одну группу. Промсвязьбанк будет передан в собственность государства: на его базе создается банк для гособоронзаказа. Однако санируемые организации планируется продать в ближайшие годы.

Высокая доля государства в капитале банков имеет свои преимущества — это заметно снижает риски системы в целом, поэтому проблемы отдельных (даже многочисленных) банков ее стабильности не угрожают, подчеркнул Сергей Хестанов. Государственные банки в целом успешнее преодолевают кризисные явления, в том числе с учетом мер государственной поддержки, говорится в отчете регулятора о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2017 году. Там также отмечается, что «целевое предоставление средств государственным банкам позволяет, с одной стороны, поддерживать отдельные сегменты экономики и финансового сектора, а с другой — обеспечивать более качественный контроль целевого использования средств господдержки».

Финансовая поддержка государства должна благоприятно отразиться на состоянии банковского сектора, считает Ирина Носова. Без помощи государства сектор не сможет решить проблемы, накопленные в течение последних нескольких лет, а их уровень значителен. Но, по мнению эксперта, целью поддержки должно стать не желание закрыть «дыры в капитале», а намерение дать толчок для последующего полноценного развития банковской отрасли.