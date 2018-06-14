Восьмой с начала мая медведь застрелен в ХМАО из-за угрозы жителям

Агрессивно настроенные медведи продолжают создавать угрозу жителям поселков в ХМАО. С начала мая егеря департамента природных ресурсов округа застрелили уже восемь хищников.

Так, накануне они ликвидировали медведя, угрожавшего жителям национальной общины «Лангки» в Октябрьском районе округа, которая прилегает к городскому поселению Андра. Он повадился приходить в поселок, где проживают рыбаки.

В ведомстве ИА «Ура.ру» объяснили, что на нынешнюю активность медведей повлияли сразу несколько факторов. Это поздняя весна, отсутствие еды в лесу и начавшийся период гона.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что министерство природы Коми подписало указ о регулировании численности медведей в одном из районов республики. Диких животных, выходящих к людям, будут отстреливать.