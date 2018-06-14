Дикие кабаны вывели детенышей на подкормку в амурском заказнике

В Иверском заказнике Амурской области увидели новое потомство диких кабанов. Матери начали выводить своих малышей на подкормочные площадки.

Как рассказал ресурсу asn.ru главный охотовед Дирекции по охране и использованию объектов животного мира Михаил Лесик, дикие поросята появляются на свет в конце марта. Однако самки первое время охраняют свой выводок, увидеть их детенышей почти невозможно. В полном составе семьи начинают появляться на подкормочных площадках лишь ближе к лету.

Увидеть полосатых малышей и их родителей может любой желающий. Так, в Воскресеновском заказнике, Бурейском природном парке и центре охраны природы «Зейский» для туристов установлены специальные смотровые вышки.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что медведице Матрене из Кроноцкого заповедника на Камчатке ученые неофициально присвоили статус матери-героини. Ей удалось сохранить весь выводок из четырех медвежат до третьего года жизни.

Специалисты пояснили, что сделать это в условиях дикой природы крайне сложно. Такое явление специалисты наблюдают в третий раз за 20 лет.