Уникальный центр диагностики болезней животных открылся в Ростове-на-Дону

Один и самых современных центров диагностики болезней животных и мониторинга пищевой продукции для Юга России заработал в Ростове-на-Дону.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, данный центр необходим для диагностики африканской чумы свиней (АЧС), бешенства, сибирской язвы и бруцеллеза. Работа центра будет направлена на обеспечение высокого уровня биологической защиты, сообщает RostovGazeta.

Эксперты выразили мнение, что центр диагностики будет одним из самых современных в России. Ежегодно в нем смогут проводить до 500 тыс. исследований. Помимо диагностики животных в нем планируют проводить исследования на наличие в продукции генетически модифицированных организмов (ГМО).

Проект смогли реализовать за два с половиной года. Он позволит контролировать качество продукции от поля до магазина.