Склад серной кислоты обнаружили в жилом доме Новосибирска

Емкости с серной кислотой нашли жители Новосибирска в подвале дома. Происхождение опасного склада осталось неизвестным.

При обнаружении стеклянных емкостей с жидкостью жильцы дома в Дзержинском районе вызвали спасателей. Они на месте определили, что в части бутылок находится серная кислота, содержание других бутылок на месте установить не удалось. Спасатели рекомендовали жильцам обратиться в центр утилизации, сообщает vn.ru.

Это не первый случай обнаружения подозрительных бутылок в Новосибирске. В Калининском районе неизвестный оставил в общежитии склянки с надписями «Вакцина» и «Антидот». Банки нашла вахтерша, она вызвала спасателей. Тогда эксперты предположили, что в емкостях находится обычная вода.