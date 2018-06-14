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Хабаровский край предоставит субсидии резидентам индустриальных парков

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Правительство Хабаровского края сообщило о подписании постановления о предоставлении субсидии резидентам индустриальных парков «Авангард», «Хабаровский завод строительной керамики» в Хабаровске и «Парус» в Комсомольске-на-Амуре. Выделен 1 млн рублей на компенсацию части затрат.

Согласно информации министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики региона, возмещению подлежат затраты на уплату первоначального взноса по договору лизинга на приобретение объектов недвижимости и лизинговых платежей, сообщает ИА AmurMedia. Такой механизм позволит компаниям снизить затраты в пределах 25%. В третьем квартале этого года будет объявлен конкурсный отбор резидентов парков.

Напомним, в апреле индустриальный парк «Богандинский» в Тюменской области получил сертификат соответствия национальному стандарту ГОСТ. Документ подтверждает качество организации площадки, информационную открытость и готовность предоставить широкий спектр услуг резидентам. В ближайшее время на территории «Богандинского» построят производственный инкубатор — два цеха по 1 тыс. кв. м каждый.

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