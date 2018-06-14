Около 5 тыс. человек посетят международный турнир по ММА в Оренбурге

В Оренбурге завтра, 15 июня, начнется международный профессиональный турнир по смешанным боевым единоборствам. Поединки пройдут на арене СКК «Оренбуржье». Организаторы рассчитывают, что зрителями турнира станут около 5 тыс. человек.

Как напоминает РИА «Оренбуржье», M-1 Challenge 94 Оренбург примет уже в шестой раз. Его главным событием станет титульный поединок за звание чемпиона организации M-1 Global в легком весе между Дамиром Исмагуловым (Оренбург) и Артемом Дамковским (Белоруссия). Исмагулов является действующим обладателем чемпионского пояса.

Кроме того, зрелищным обещает стать женский бой. В рейдже встретятся Асия Клютова из Оренбурга и Зейна Крантич из Боснии и Герцеговины.

В данный момент все участники турнира уже прибыли в Оренбург. Сегодня пройдет взвешивание и пресс-конференция.

Впервые турнир по смешанным боевым единоборствам под эгидой M-1 Global — M-1 Challenge 37 состоялся в Оренбурге в феврале 2013 года. Его гостем стал президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

В марте 2014 года в рамках M-1 Challenge 47 прошел бой между тяжеловесами Джеффом Монсоном и Шабаном КА из Франции. Почетным гостем турнира стал Рой Джонс.

В конце мая Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России американскому борцу смешанных единоборств ММА Джеффу Монсону.