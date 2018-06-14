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Песков прокомментировал изменения в администрации президента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин подписал указ об оптимизации структуры своей администрации. По его словам, речь идет о внутренней настройке структуры.

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Кроме того, глава государства подписал указ о внесении изменений в некоторые акты президента РФ.

«Президент сегодня подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента <...> речь идет о внутренней настройке в администрации президента», — сказал он.

Накануне, 13 июня, Путин подписал ряд указов, касающихся состава администрации президента. Перемены в руководстве оказались точечными. 

В частности, свои посты сохранили глава администрации Антон Вайно и его заместители, в том числе Дмитрий Песков (он же занимает должность пресс-секретаря главы государства), Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов. Среди помощников президента переназначили начальника референтуры Дмитрия Калимулина (он получил должность помощника президента). Контрольное управление российского лидера возглавил генерал-полковник юстиции Дмитрий Шальков, также совмещающий эту работу с должностью помощника президента. Еще одним помощником Путина стал Анатолий Серышев, который с ноября 2016 года занимал пост замглавы ФТС.

В рядах советников главы государства тоже произошли изменения. Должности лишился Герман Клименко, который отвечал за развитие интернета, и Сергей Григоров.

Распределение обязанностей среди руководящих сотрудников администрации еще не обозначили.

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