Карантин по африканской чуме свиней ввели в Саратовской области

Специалисты Россельхознадзора выявили факт заболевания африканской чумой свиней в Ртищевском районе Саратовской области. На территории введен карантин.

Пробы были взяты от погибшей свиньи в подсобном хозяйстве в сере Урусова. Экспертиза показала, что домашнее животное было больным АЧС. В связи с этим в населенном пункте введен карантин. Специалисты проводят мероприятия по уничтожению поголовья свиней, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В апреле в Белгородской области проводился отстрел диких кабанов в связи с новой вспышкой африканской чумы свиней. Отстрел призван сократить риск распространения заболеваемости по домашним хозяйствам и агрокомплексам. Охота велась с вертолетов в нескольких районах.