Прямой эфир

Карантин по африканской чуме свиней ввели в Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Россельхознадзора выявили факт заболевания африканской чумой свиней в Ртищевском районе Саратовской области. На территории введен карантин.

Пробы были взяты от погибшей свиньи в подсобном хозяйстве в сере Урусова. Экспертиза показала, что домашнее животное было больным АЧС. В связи с этим в населенном пункте введен карантин. Специалисты проводят мероприятия по уничтожению поголовья свиней, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В апреле в Белгородской области проводился отстрел диких кабанов в связи с новой вспышкой африканской чумы свиней. Отстрел призван сократить риск распространения заболеваемости по домашним хозяйствам и агрокомплексам. Охота велась с вертолетов в нескольких районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Африканская чума свиней вновь обнаружена под Саратовом
Отстрел кабанов продолжается в Белгородской области из-за африканской чумы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017