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«Россети» не оставили Крым без света

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Специалисты группы «Россети» чуть более чем за час восстановили электроснабжение в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе компании, где также назвали причину сбоя.

«Оно было нарушено в результате срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции класса напряжения 500 кВ «Тамань» в 15:07 мск и вывода из работы двух трансформаторов», — пояснили в организации.

По указанию гендиректора «Россетей» Павла Литвинского, энергетики оперативно задействовали мобильные газотурбинные электростанции для того, чтобы устранить дефицит мощности.

Благодаря слаженным действиям сотрудников компании и системного оператора, две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста из четырех были введены в работу уже через 40 минут после аварии. Энергомост заработал в полном объеме в 16:20 мск.

Причины срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции «Тамань» устанавливаются. По указанию Литвинского туда вылетел главный инженер «Россетей» Дмитрий Гвоздев, который возглавит работу группы экспертов.

Днем 13 июня стало известно, что в нескольких населенных пунктах Крыма и Краснодарского края отключилось электричество. Сообщалось, что в центре Симферополя встали троллейбусы и не функционировали светофоры, а в Севастополе не работали банки, терминалы, не было света в торговых центрах и частных домах.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объяснил произошедшее скачком напряжения на подстанции «Тамань».

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