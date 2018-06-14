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Бывший глава МЧС Кузбасса обжаловал арест по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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Фото: РИА Новости/Александр Патрин
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Защита экс-главы МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», обжаловала продление ареста.

Кроме того, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей Кемеровского областного суда, жалоба также поступила от бывшего руководителя региональной инспекции государственного строительного надзора Танзилии Комковой. Обе апелляции планируется рассмотреть на заседании в пятницу, 15 июня.

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Суд арестовал Мамонтова до 25 июля в конце мая. Его обвиняют в халатности и растрате. По версии следствия, Мамонтов знал о грубых нарушениях пожарной безопасности в ТЦ и намеренно не проводил внеплановых проверок. Кроме того, его обвиняют в хищении и растрате более 1,8 млн рублей из бюджета ведомства. Обвиняемый своей вины не признал. 4 июня президент России Владимир Путин снял его с должности начальника главка МЧС по Кемеровской области. 

Комкова была арестована в конце марта до 25 мая, позднее срок ареста был продлен до 25 августа. Экс-чиновница обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагает, что бывшая глава регионального Гостройнадзора, находясь в должности, должна была запретить эксплуатацию незаконно возведенного ТЦ.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 60 человек, большинство из них — дети. Всего по делу о пожаре в ТЦ арестованы 10 обвиняемых: Мамонтов, Комкова, экс-гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, управляющая сгоревшим ТЦ Надежда Судденок, руководитель «Системного интегратора» Игорь Полозиненко, его подчиненный Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, по предварительным данным, не включил систему оповещения о пожаре, начальник пожарного караула Сергей Генин и начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев.

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