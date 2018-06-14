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Российские чиновники поверили в успех России на мундиале

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Российские правительственные чиновники и бизнесмены верят в успешное выступление российской сборной на ЧМ-2018.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного РБК. В нем приняли участие 23 респондента. 61% из них выразили уверенность, что российская сборная сможет выйти из группы, 17% считают, что она дойдет до финала.

Большинство опрошенных (57%) считают, что в финал выйдет Германия, которая является действующим чемпионом мира. Чуть меньше — 52% участников исследования — ожидают, что в последнем матче будет играть бразильская сборная. Также в число фаворитов попали Аргентина (35%) и Франция (22%).

8 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о перспективах российской команды на мундиале. В то, что сборная может стать чемпионом, верит 11% опрошенных. 20% респондентов заявили, что ожидают выхода команды в 1/8 финала, 14% — в четвертьфинал, в полуфинал и финал — 11% и 6% соответственно.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В матче открытия встретятся команды России и Саудовской Аравии.

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