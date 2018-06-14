Первая зарядная станция для электромобилей появилась в Омске. Она установлена у торгового центра «Фестиваль». Здесь владелец машины может оставить ее на длительное время для подзарядки.

Как уточняет РИА «Омск-информ», мощность зарядной станции составляет 32 ампера. Она появилась по инициативе компании eCars, которая занимается продажей электротранспорта. При этом, уточняет агентство, пока нет точных данных о том, сколько электромобилей в настоящее время в самом Омске.

В конце мая портал iz.ru со ссылкой на утвержденную правительством стратегию развития автопрома до 2025 года сообщал, что кабинет министров намерен ввести новые стимулы для частного бизнеса к созданию заправок для электрокаров. Для таких АЗС электричество, возможно, будет предоставляться бесплатно либо с существенным дисконтом.