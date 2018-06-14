Вратарь сборной Англии пообещал выпить чаю из подаренного самовара

Перед началом открытой тренировки сборной Англии, которая прошла 13 июня на стадионе «Спартак» в Зеленогорске под Санкт-Петербургом, главный тренер Гарет Саутгейт и капитан Гарри Кейт приняли в дар символы российского гостеприимства — каравай с футбольными узорами и самовар с памятной гравировкой.

«Самовар мы обязательно используем по назначению — выпьем чая всей командой. Хлеб пока попробовать не удалось, но пахнет он замечательно», — заявил вратарь английской команды Джек Батленд. Его слова приводит «Советский спорт».

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня. Турнир откроется матчем в Москве сборных России и Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что в российскую столицу в этот день на бесплатных поездах приедут около 1 тыс. болельщиков.