Прямой эфир
Сюжет:

Вратарь сборной Англии пообещал выпить чаю из подаренного самовара

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перед началом открытой тренировки сборной Англии, которая прошла 13 июня на стадионе «Спартак» в Зеленогорске под Санкт-Петербургом, главный тренер Гарет Саутгейт и капитан Гарри Кейт приняли в дар символы российского гостеприимства — каравай с футбольными узорами и самовар с памятной гравировкой.

«Самовар мы обязательно используем по назначению — выпьем чая всей командой. Хлеб пока попробовать не удалось, но пахнет он замечательно», — заявил вратарь английской команды Джек Батленд. Его слова приводит «Советский спорт».

Чемпионат мира по футболу стартует в России 14 июня. Турнир откроется матчем в Москве сборных России и Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что в российскую столицу в этот день на бесплатных поездах приедут около 1 тыс. болельщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты предсказали ЧМ-2018 статус лучшего мундиаля в истории
Телебашни в российских городах зажглись символикой ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017