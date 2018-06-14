США в четверг официально объявят о приостановке учений на Корейском полуострове

Вашингтон в четверг, 14 июня, официально объявят о приостановке совместных военных учений с Южной Кореей, передает телеканал CNN.

По мнению телеканала, президент США Дональд Трамп решил отказаться от учений под влиянием председателя КНР Си Цзиньпина. Также отмечается прохладная реакция со стороны Пентагона на эту инициативу.

Министр обороны Джеймс Мэттис и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд разрабатывают для военных соответствующие инструкции, чтобы воплотить приказ Трампа в жизнь.

Учения США м Южной Кореи RIMPAC с участием 20 стран должны были состояться с 27 июня по 2 августа.

13 июня Майк Помпео заявил, что, во время прошедшего саммита «США ясно дали понять», что условием приостановки учений станет продолжение переговоров. Также Помпео подчеркнул, что американские власти ждут серьезных шагов от Северной Кореи по денуклеаризации в течение следующих двух лет

13 июня Трамп подвел итоги встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и заявил, что Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы.