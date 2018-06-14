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Сухая и прохладная погода ожидается в Москве 14 июня

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Переменная облачность и 17-19 градусов тепла ожидает жителей Москвы в четверг, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В ночь на 15 июня столбики термометров опустятся в Москве до 6-8 градусов. Осадков также не ожидается. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

В Подмосковье температура воздуха днем будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, ночью — от 3 до 8 градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что летняя жара придет в Москву на следующей неделе. По данным синоптиков, воздух в столице 19 июня прогреется до 31 градуса.

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