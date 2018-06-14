Отправленный в отставку Клименко поблагодарил Путина за доверие

Освобожденный от должности советника президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие. Об этом он сообщил в Facebook.

«Благодарен президенту за доверие, которое он мне оказал 2,5 года назад», – цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Клименко написал, что планирует заняться развитием проектов в сфере цифровой медицины.

13 апреля Клименко заявил, что все чиновники должны покинуть Telegram после решения суда о его блокировке.

Также Клименко положительно оценил решение, которое вынес суд в пользу Роскомнадзора. По его словам, это будет хорошим уроком для Павла Дурова и для всех. Герман Клименко также заявил, что решение о блокировке Telegram является большим шагом в пользу отстаивания позиции и интересов государства.