Отправленный в отставку Клименко поблагодарил Путина за доверие
Освобожденный от должности советника президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие. Об этом он сообщил в Facebook.
«Благодарен президенту за доверие, которое он мне оказал 2,5 года назад», – цитирует его «РИА Новости».
Кроме того, Клименко написал, что планирует заняться развитием проектов в сфере цифровой медицины.
13 апреля Клименко заявил, что все чиновники должны покинуть Telegram после решения суда о его блокировке.
Также Клименко положительно оценил решение, которое вынес суд в пользу Роскомнадзора. По его словам, это будет хорошим уроком для Павла Дурова и для всех. Герман Клименко также заявил, что решение о блокировке Telegram является большим шагом в пользу отстаивания позиции и интересов государства.