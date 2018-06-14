В Тюмени не будет специальных зон для просмотра матчей ЧМ-2018

Тюмень не включили в список городов, которые имеют право на организацию специальных зон для просмотра матчей ЧМ-2018. Ранее о возможности организации подобных мест сообщал областной департамент по спорту.

Предполагалось, что зоны массовых просмотров будут оборудованы настольным футболом, а собравшихся болельщиков будет развлекать ведущий шоу.

Впрочем, как отмечает портал «Наш город», у жителей Тюмени все же появится возможность погрузиться в атмосферу мундиаля. Так, 16 июня на площади 400-летия Тюмени будет организован фестиваль футбола.

В Москве фан-зона для болельщиков ЧМ-2018 открылась у здания МГУ им. Ломоносова. В марте инициативная группа студентов университета обратилась в оргкомитет с просьбой не размещать фан-зону в этом месте.

Позже власти приняли решение, ради компромисса с учащимися, сократить вместимость фан-зоны.