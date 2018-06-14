Прямой эфир

В Тюмени не будет специальных зон для просмотра матчей ЧМ-2018

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тюмень не включили в список городов, которые имеют право на организацию специальных зон для просмотра матчей ЧМ-2018. Ранее о возможности организации подобных мест сообщал областной департамент по спорту.

Предполагалось, что зоны массовых просмотров будут оборудованы настольным футболом, а собравшихся болельщиков будет развлекать ведущий шоу.

Впрочем, как отмечает портал «Наш город», у жителей Тюмени все же появится возможность погрузиться в атмосферу мундиаля. Так, 16 июня на площади 400-летия Тюмени будет организован фестиваль футбола.

В Москве фан-зона для болельщиков ЧМ-2018 открылась у здания МГУ им. Ломоносова. В марте инициативная группа студентов университета обратилась в оргкомитет с просьбой не размещать фан-зону в этом месте.

Позже власти приняли решение, ради компромисса с учащимися, сократить вместимость фан-зоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты предсказали ЧМ-2018 статус лучшего мундиаля в истории
Заключенные аргентинской тюрьмы объявили голодовку ради просмотра матчей ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017