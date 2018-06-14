Электроснабжение Крыма полностью восстановлено

Энергознабжение всех потребителей Крымского полуострова возобновлено в полном объеме. Об этом сообщило Министерство энергетики РФ.

После сбоя в подаче электроэнергии в 15:03 13 июня в результате аварийных отключений без электроснабжения в Республике Крым и Севастополе оставались 2,35 млн человек, а также 167 тыс. человек в Краснодарском крае. Ряд учреждений включил генераторы.

Благодаря оперативным действиям ПАО «Россети» энергоснабжение всех 2,517 млн потребителей было полностью восстановлено к 17:22 того же дня.

По данным Минэнерго, энергоснабжение полуострова нарушилось из-за аварии на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае. Причины срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты устанавливаются.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объяснил произошедшее скачком напряжения на подстанции.