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Трамп решил не работать в свой день рождения

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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В день своего рождения, 14 июня, президент США Дональд Трамп взял отгул. Об этом свидетельствует расписание Белого дома.

В документе отмечается, что публичных мероприятий у американского лидера в этот день не запланировано.

В четверг Трампу исполняется 72 года. Он родился в 1946 году в Нью-Йорке, в округе Куинс.

В настоящее время ему принадлежит своеобразный рекорд: Трамп — самый пожилой человек, когда-либо избранный президентом США. Так, в 2016 году, когда он выиграл президентские выборы, ему было 70 лет.

11 июня сообщалось, что премьер-министр Сингапура Ли Сяньлунь перед встречей Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном подарил американскому лидеру заранее именинный торт. Снимок в соцсетях опубликовал глава сингапурского МИДа.

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