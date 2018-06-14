Главу Серпуховского района Подмосковья доставили на допрос в СК

Главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна доставили на допрос в Следственный комитет РФ по уголовному делу о превышении полномочий. Об этом заявил источник в правоохранительных органах.

Шестун будет допрошен в качестве подозреваемого, сообщает «Интерфакс».

6 июня бывший заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко попросил суд пересмотреть решение об изъятии у его семьи 9 млрд рублей и квартир в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Захарченко заявил, что деньги, изъятые в ходе обыска, на момент рассмотрения иска Генпрокуратуры, не являлись вещдоком по делу о взятках, на которое ссылалось надзорное ведомство в качестве обоснования исковых требований о конфискации.

Захарченко обвиняют в превышении полномочий и во взяточничестве, он находится под арестом с 2016 года.