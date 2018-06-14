«Манчестер Юнайтед» вновь стал самым дорогим клубом в мире

Британский «Манчестер Юнайтед» снова стал самым дорогим футбольным клубом. Журнал Forbes оценил его стоимость в $4,12 млрд.

В тройку лидеров вошли также «Реал Мадрид» ($4,09 млрд) и «Барселона» ($4,06 млрд), сообщает «Интерфакс».

9 июня стало известно, что владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович отказался продать его богатейшему жителю Великобритании Джиму Ратклиффу. Бизнесмен приобрел клуб в 2003 году за €150 млн. За это время команда выиграла шесть чемпионских титулов и один раз — Лигу чемпионов.