Отправленный в отставку Клименко поблагодарил Путина
Освобожденный от должности советника президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко прокомментировал свой уход и поблагодарил Владимира Путина.
«Благодарен президенту за доверие, которое он мне оказал 2,5 года назад. Наверное, это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересное», — написал Клименко на в Facebook.
Он также рассказал о своих планах на будущее, отметив, что намерен заняться технологиями в области медицины.
«У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и иных заболеваний», –– сказал он.
13 июня президент РФ Владимир Путин подписал пакет кадровых указов по составу администрации президента. От своих должностей были освобождены Клименко и еще один советник главы государства Сергей Григоров.
От должности помощника президента по вопросам военно-технического сотрудничества освобожден Владимир Кожин.
Новыми помощниками стали Андрей Фурсенко, Игорь Левитин, Анатолий Серышев, который с ноября 2016 года являлся замглавы ФТС, Дмитрий Шальков, Владислав Сурков и Юрий Ушаков.
В целом костяк администрации не изменился. Глава администрации Антон Вайно остался на своем посту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сохранил свою должность.
Клименко занимал должность советника президента с 4 января 2016 года. Кроме того, он является владельцем интернет компании и новостного агрегатора.