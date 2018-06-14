Отправленный в отставку Клименко поблагодарил Путина

Освобожденный от должности советника президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко прокомментировал свой уход и поблагодарил Владимира Путина.

«Благодарен президенту за доверие, которое он мне оказал 2,5 года назад. Наверное, это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересное», — написал Клименко на в Facebook.

Он также рассказал о своих планах на будущее, отметив, что намерен заняться технологиями в области медицины.

«У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и иных заболеваний», –– сказал он.

13 июня президент РФ Владимир Путин подписал пакет кадровых указов по составу администрации президента. От своих должностей были освобождены Клименко и еще один советник главы государства Сергей Григоров.

От должности помощника президента по вопросам военно-технического сотрудничества освобожден Владимир Кожин.

Новыми помощниками стали Андрей Фурсенко, Игорь Левитин, Анатолий Серышев, который с ноября 2016 года являлся замглавы ФТС, Дмитрий Шальков, Владислав Сурков и Юрий Ушаков.

В целом костяк администрации не изменился. Глава администрации Антон Вайно остался на своем посту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сохранил свою должность.

Клименко занимал должность советника президента с 4 января 2016 года. Кроме того, он является владельцем интернет компании и новостного агрегатора.

