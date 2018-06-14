Заключенные аргентинской тюрьмы объявили голодовку ради просмотра матчей ЧМ-2018

Заключенные аргентинской тюрьмы с помощью голодовки добиваются разрешения смотреть матчи чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил портал Publimetro.

Заключенные, в частности, требуют починить им телевизионный кабель, который не работал в течение трех дней, сообщает «РИА Новости».

10 июня уругвайская певица Наталия Орейро опубликовала официальный клип на песню United by Love («Объединенные любовью». — Ред.) к чемпионату мира по футболу 2018 года. В ролике артистка станцевала в кокошнике и спела на русском языке.