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Заключенные аргентинской тюрьмы объявили голодовку ради просмотра матчей ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заключенные аргентинской тюрьмы с помощью голодовки добиваются разрешения смотреть матчи чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил портал Publimetro.

Заключенные, в частности, требуют починить им телевизионный кабель, который не работал в течение трех дней, сообщает «РИА Новости».

10 июня уругвайская певица Наталия Орейро опубликовала официальный клип на песню United by Love («Объединенные любовью». — Ред.) к чемпионату мира по футболу 2018 года. В ролике артистка станцевала в кокошнике и спела на русском языке.

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