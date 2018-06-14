Лондон Брид стала первой афроамериканкой на посту мэра Сан-Франциско

Афроамериканка Лондон Брид после победы на выборах стала первой темнокожей женщиной, ставшей мэром Сан-Франциско. Об этом стало известно после окончательного подсчета голосов в среду, 13 июня.

В выборах, кроме 43-летней Брид, приняли участие уроженка Нью-Йорка корейского происхождения Джейн Ким и экс-сенатор от штата Калифорния Марк Лено, известный своей нетрадиционной ориентацией, сообщает «РИА Новости».

Брид, выросшая в нищете, пообещала разобраться с преступностью на улицах и строить доступное жилье в городе.

19 января темнокожая астронавт NASA, экс-сотрудница ЦРУ Джанет Эппс прекратила подготовку к полету на Международную космическую станцию. Эппс, которая должна была стать первой афроамериканкой в космосе, продолжит работу в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. При этом Дин не исключила, что она посетит МКС в будущем.