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Пушков скептически отнесся к желанию Трампа вывести войска из Южной Кореи

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Заявление президента США Дональда Трампа о желании вывести американских военных из Южной Кореи — пустая риторика на фоне саммита с КНДР в Сингапуре. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что существует ряд препятствий, которые вряд ли позволят осуществиться желанию Трампа.

«Трамп хочет вывести войска США из Южной Кореи? Пустая риторика по горячим следам Сингапура. Вывода не будет. Даже если захочет — не сможет», –– написал Пушков в Twitter.

Ранее в интервью телеканалу FoxNews американский лидер заявил, что хотел бы вывести 32-тысячный военный контингент США из Южной Кореи, но пока такой вопрос даже не обсуждается.

При этом он отметил, что на саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре также не затрагивалась такая вероятность.

13 июня Трамп рассказал о намерении остановить военные учения с Южной Кореей.

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