Пользователей соцсетей поразил «живой» кот на бумажном объявлении

В Сети активно обсуждается видео, на котором запечатлена необычная визуальная иллюзия. На кадрах видно, как изображенный на бумажном объявлении кот начинает «двигаться».

Всего за сутки видео на YouTube набрало более 300 тыс. просмотров.

Объявление, в котором говорится о пропаже домашнего любимца, наклеено на гараже. При этом, когда автор видео перемещает камеру в сторону, голова кота тоже «поворачивается» в том направлении.

Эффект ожившего кота возник из-за рельефной поверхности стены.

Пользователи YouTube пошутили, что кот сбежал из Хогвартса (школа магии в книгах о волшебнике Гарри Поттере). Многие предположили, что такой «магический» кот и сам кого угодно найдет.

Автор ролика признался, что поначалу «следящий» за ним кот, даже напугал его.

19 мая сообщалось, что видео со смешными котами покорило пользователей соцсетей.