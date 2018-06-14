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Первый цех для резидентов ТОСЭР в Комсомольске-на-Амуре сдадут осенью

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Первые вертикальные платформы будущих производственных цехов установили на площадке территории опережающего развития «Парус» в Комсомольске-на-Амуре. Первый цех планируется сдать осенью.

Как рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, строительство промышленных цехов ведется согласно графику. Объект возводится на денежные средства Корпорации развития Дальнего Востока и реализуется компанией — резидентом ТОР «Индустриальный парк Парус».

Главная цель строительства — помочь инвесторам реализовать свои проекты на площадке. Цеха строятся для того, чтобы инвесторы могли сразу приступить к работе, не возводя ничего сами. Помещения уже будут подключены ко всем важным коммуникациям, таким как газ, электричество, водоснабжение и канализация, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Общая площадь типовых зданий под производство составит 2800 кв. м. Газ должен подойти к ТОР «Парус» к ноябрю 2018 года.

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