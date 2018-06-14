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Асад рассказал о взаимодействии с Россией

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Фото: TASS/ZUMA/Mikhael Klimentyev
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Россия взаимодействует с Сирией как с дружественным государством, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Аль-Алям» в среду, 13 июня.

«Для России нетипично строить какие-то временные альянсы в зависимости от выгоды, поэтому сирийско-российские отношения носят стратегический характер», — цитирует Асада СМИ.

При этом он отметил, что все идеи российское руководство обсуждает с Дамаском и оставляет за ним последнее слово.

10 июня Асад заявил, что ответственность за продолжение войны в стране несут страны Запада. Он также считает, что, в частности, США, Великобритания и Франция будут пытаться затянуть кризис в Сирии и отдалить его урегулирование для жителей страны. Сирийский лидер отметил, что Россия и Иран в то же время стараются не вмешиваться в конфликт и диктовать свои условия.

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