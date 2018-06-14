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«Дерево жизни» выращивают в Приморских лесах

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Специалисты лесотехнической службы «Земли леопарда» приступили к ежегодному агротехническому уходу за саженцами кедра корейского, или как его называют иначе «деревом жизни». В ходе ежегодной акции волонтеры высадили десятки тысяч деревьев.

Как рассказал заместитель директора по лесохозяйственной службе ФГБУ «Земля леопарда» Георгий Лихачёв, в этом году работа службы началась с ухода за посадками этого и прошлого года. В общей сложности насчитывается более 15 тыс. деревьев на участке около пяти га. Без специального ухода саженцам грозит гибель.

Сотрудники лесотехнической службы окашивают травянистые растения и кустарники, которые затеняют молодые деревья, а также удаляют растения, которые мешают росту кедров, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Кедр корейский внесен в список пород, запрещенных к рубке с 2010 года. в 2011 году состоялась акция «День кедра», во время которой удалось посадить сотни тысяч деревьев. В тех пор на территории национального парка ежегодно высаживают новые участки будущего кедрового леса.

Кедр также называют «деревом жизни» уссурийской тайги, поскольку от его урожайности зависит жизнь почти всех обитателей леса. Специалисты «Земли леопарда» отмечают, что с середины XX века площадь кедровых лесов на Дальнем Востоке России сократилась более чем в два раза.

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