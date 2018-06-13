Главу Серпуховского района Подмосковья доставили на допрос в СК
Главу Серпуховского района Московской области Алекандра Шестуна доставили на допрос в Следственный комитет. Об этом сообщил глава пресс-службы администрации Серпуховского района Дмитрий Староверов.
Также 13 июня сотрудники ФСБ провели обыски в доме Шестуна и в здании районной администрации.
«По моей информации, да (доставили на допрос. — Ред.), адвокат тоже туда направился», — цитирует Староверова «РИА Новости».
Адвокат Шестуна также подтвердил эту информацию.
«Он доставлен в Следственный комитет для допроса. Ему в данный момент не предъявлено обвинение, он не задержан. Речь идет только о допросе», –– приводит «Интерфакс» слова юриста Павла Беспалова.
В апреле и 4 мая в администрации уже проводились обыски, в ходе которых были изъяты документы за 2007-2008 годы. Также следователи провели обыск у заместителей главы района.
В конце прошлой недели было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Шестун проходит по одному из эпизодов пятилетней давности.На допрос он доставлен в качестве подозреваемого.
14 июня следствие намерено ходатайствовать в Басманный суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
20 апреля СМИ распространили информацию, что Шестун записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что его принуждают уйти в отставку угрозами.